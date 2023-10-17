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Коммерсантъ FM
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Авиакомпания Utair увеличила перевозки пассажиров за 9 месяцев 2023 года на 9,4%

Авиакомпания Utair за январь — сентябрь 2023 года увеличила пассажиропоток на своих рейсах на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете перевозчика на сайте компании.

Число пассажиров на международных рейсах за этот период увеличилось на 33,8%, на внутренних — на 4,1%. Количество перевезенных грузов достигло 10,3 тыс. тонн (+13,8%), производственный налет составил 121,4 тыс. часов (+9,7%).

Компания также увеличила показатели перевозок на вертолетах — 476,6 тыс. человек и 68,3 тыс. тонн грузов за первые девять месяцев 2023 года. Это больше, чем за тот же период 2022 года, на 10,4% и 22,4% соответственно. Производственный налет на вертолетах за это время составил 92,4 тыс. часов.

В авиапарке Utair находится более 50 самолетов и 320 вертолетов. В мае этого года гендиректор компании Андрей Мартиросов заявил, что при сохранении проблем с поставками комплектующих для воздушного транспорта авиаперевозчик будет вынужден остановить до 30% своего вертолетного парка.

Петр Бузлаев

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