Суд частично удовлетворил иск зампредседателя ДУМ Башкирии о взыскании зарплаты

Калининский райсуд Уфы вынес решение по иску заместителя председателя Духовного управления мусульман Башкирии по развитию Зимфира Габдракипова к работодателю. Господин Габдракипов просил взыскать задолженность по зарплате в размере 1,5 млн руб. и проценты за задержку ее выплаты с октября 2020 года по июнь этого года — 568 тыс. руб.

По решениею суда, духовное управление должно выплатить истцу около 2,1 млн руб.

В ДУМ РБ исковые требования не признали. По словам представителя ответчика Ильшата Гарифуллина, истец не появлялся на рабочем месте и использовал ДУМ «исключительно в своих целях для осуществления предпринимательской деятельности».

Как следовало из иска, Зимфир Габдракипов был принят на должность зампреда ДУМ РБ в феврале 2020 года с ежемесячной зарплатой 48,3 тыс. руб. В сентябре того же года, уверяет господин Габдракипов, ему перестали выплачивать вознаграждение.

Подробнее о прошедшем судебном процессе — в ближайшем номере «Ъ-Уфа».

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте