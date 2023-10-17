Донская полиция пресекла работу нарколаборатории в Новошахтинске

В Новошахтинске полицейские задержали 49-летнего местного жителя, организовавшего подпольную нарколабораторию в хозяйственной постройке на своем участке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Ростовской области. Данные о задержанном не раскрывают.

Согласно информации правоохранительных органов, незаконная деятельность горожанина была выявлена в ходе проверки оперативной информации. Из кустарной лаборатории было изъято 13 кг мефедрона, 150 литров прекурсоров и специальное оборудование.

«Подозреваемый рассказал полицейским, что планировал изготовить ещё около 20 кг наркотика, который в дальнейшем должен был сбыть бесконтактным способом через тайники на территории Ростовской области»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). Фигурант дела заключен под стражу.

Анастасия Назарова