Суд аннулировал диплом жительницы Магнитогорска из-за дачи взятки

Ленинский районный суд Магнитогорска по иску прокуратуры признал недействительным диплом бывшей студентки, которая «сдавала» экзамены за взятки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, установлено, что студентка Магнитогорского государственного технического университета имени Г.И. Носова передавала взятки одному из преподавателей, который обеспечивал ей «успешную сдачу» сессии, экзамена, зачета и государственного итогового экзамена без фактической проверки знаний. На основании фиктивных оценок студентка получила диплом о высшем образовании.

В результате прокуратура Ленинского района Магнитогорска направила в суд иск о признании диплом недействительным, изъятии оригинала и исключении записи о выдаче документа с последующим уничтожением. Требования удовлетворены в полном объеме.