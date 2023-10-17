Сборная России по футболу не смогла обыграть команду Кении — матч, который проходил в Турции, завершился вничью (2:2). Команда Валерия Карпина долгое время уступала 1:2 и сравнять счет смогла лишь на 89-й минуте встречи. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Шапаев / РФС Фото: Михаил Шапаев / РФС

Матч начался примерно так, как и рассчитывали российские болельщики. Уже на восьмой минуте Александр Соболев забил кенийцам первый мяч, и, казалось, дальше все пойдет по накатанной. Все-таки кенийцы серьезно уступают по уровню россиянам. Но не тут-то было.

Защитники, которых мы привыкли считать надежными, — Дмитрий Баринов и Георгий Джикия — начали ошибаться так, словно они в футбол на профессиональном уроне никогда не играли. И вот уже к 37-й минуте матча Кения ведет 2:1.

Причем все это совершенно не взбодрило российскою сборную, и, если бы уровень соперника был посерьезнее, счет мог быть и крупнее. Понятно, что играть в Турции на почти пустом стадионе с эпичным названием «Титаник» сложно, хотя немногочисленные болельщики изо всех сил старались, чтобы наши не утонули, и скандирования «Россия! Россия!» были слышны.

Но, видимо, этого было недостаточно. Только в концовке, когда на поле вышли люди, которые действительно хотели играть, российская сборная, наконец, сравняла счет, — отличился армеец Иван Обляков.

Но, несмотря на такую концовку, матч оставил неоднозначное впечатление. С одной стороны, встречу удалось спасти. С другой, игра навевала тоску, и смотреть на все это было сложно.

Сами футболисты объясняли свои неудачи плохим качеством поля в Турции. Говорил об этом и автор спасительного мяча Иван Обляков: «Ошибались в простых передачах, поэтому получали опасные атаки. К сожалению, не удалось победить, но все бились, старались».

Возможно, все действительно старались, только заметить это было трудно. Поэтому и критики в адрес команды сейчас много. Самый мягкий эпитет, который применяли после матча эксперты, это «невыразительная игра». Но слова пожестче тоже звучали. Тренер Александр Григорян высказался о футболе в исполнении команды так: «Я бы сказал, что по итогам этого матча мы вообще не играли».

Главный тренер сборной Валерий Карпин, в свою очередь, заверил журналистов и болельщиков, что сделал нужные выводы из всего произошедшего: «Есть информация, кто на что на способен, так скажем, в нынешнем состоянии. По футболистам, которые играли первую игру с Камеруном и вторую — с Кенией, ее очень много. Второй матч дал, наверное, ответ на вопрос, почему именно такой состав сборной».

А вот сделали ли нужные выводы футболисты сборной, сказать сложно. Расстроенными после финального свистка они точно не выглядели. И это печально, уверен Игорь Шалимов, который сам не раз выходил на поле в футболке сборной страны: «Будет печально, если ребята себя будут чувствовать комфортно уже сегодня вечером. То есть, мне кажется, после таких игр тебе должно быть плохо».

Следующие матчи сборная России по футболу должна провести в середине ноября. С кем будем играть, пока непонятно. В РФС лишь говорят, что ведут некие переговоры. Но с кем бы ни договорились чиновники, очень хочется, чтобы футбола такого уровня, как против Кении, мы от команды Карпина больше не увидели.

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