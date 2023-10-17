«Доходы от продаж будут инвестированы в новые инициативы Музея Лун»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о картинах, которые были выставлены на торги Sotheby’s.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arnd Wiegmann AKW / JOH / Reuters Фото: Arnd Wiegmann AKW / JOH / Reuters

Весной 2015 в возрасте 91 года скончался американский магнат торговых центров Альфред Таубман, бывший председатель совета директоров дома Sotheby’s. Несколько месяцев спустя, в ноябре 2015-го, Sotheby’s выставил на продажу одну из драгоценностей из его личной коллекции. Это был «Портрет Полетт Журден» кисти Амедео Модильяни. Его за $42,8 млн купил китайский промышленник Лю Ицянь, который вместе с женой Вон Вэй открыл недавно Музей Лун в Шанхае — крупнейший частный художественный музей Китая.

Несколько месяцев назад Лю Ицянь и Вон Вэй объявили о плане продать часть своей коллекции этой осенью за оценочную стоимость в $150 млн, а затем представили на аукционе Sotheby’s первые шедевры из собственного собрания. «Универсальное зеркало» Рене Магритта, «Обнаженная с кошкой» Леонарда Фужиты, «Портрет льва» Дэвида Хокни, работы Чжао Уцзи, Мэттью Вонга, Яйои Кусамы и в том числе тот самый «Портрет Полетт Журден» Модильяни. Доходы от этих продаж будут инвестированы, как говорят, в «новые инициативы» Музея Лун и в новые приобретения.

Полина Журден, известная как Полетта, была последней моделью Модильяни, и, вероятно, ее портрет — самым последним, который он написал. Фактически он завершил работу в 1919 году, всего за несколько месяцев до своей смерти в январе 1920-го. Позже Полетта стала любовницей дилера Леопольда Зборовского, а еще позже — галеристкой.

В начале октября «Портрет Полетт Журден» стал звездным лотом на аукционе Sotheby’s в Гонконге. Но ушел за $34,8 млн, потеряв за восемь лет $8 млн в абсолютных цифрах. В относительных с учетом инфляции это значительно больше. Согласно калькулятору инфляции, $42 млн в 2015-м составляют примерно $55 млн в настоящее время. Считайте сами.

И еще любопытная информация: у Клода Моне, Винсента Ван Гог и Жан-Мишеля Баския на сегодняшний день по одному результат аукциона, превышающему $100 млн. У Модильяни таких два, и оба получены при продаже его знаменитых работ в стиле ню.