Радиотехническое предприятие «Прибой» сменило гендиректора

В петербургской компании ПАО «Прибой», разрабатывающей радиотехническое оборудование, назначен новый генеральный директор. Место Дмитрия Мерзлова, ранее возглавлявшего предприятие, занял Сергей Евсиков. Об этом сообщает АБН.

По данным издания, предыдущий топ-менеджер покинул свой пост, подписав заявление по соглашению сторон. С господином Евсиковым подписан контракт на пять лет. Ранее новый гендиректор «Прибоя» занимал должность учредителя ООО «Петроком Плюс».

ПАО «Прибой» является правопреемником производственного подразделения первого отечественного радиопромышленного предприятия, созданного на базе Кронштадтской мастерской А.С.Попова в 1911 году. Компания проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области создания автоматизированных комплексов связи и мощных радиопередающих.

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