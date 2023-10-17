Центр Баталовой в Уфе заплатит за участие в спортивном форуме 12,4 млн рублей

Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой заключил контракты, связанные с участием в международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава», который состоится в Перми с 19 по 22 октября. Общая стоимость договоров составила 12,4 млн руб., следует из материалов портала госзакупок.

В частности, учреждение заключило контракт стоимостью 6,4 млн руб. на организацию выставочной композиции Башкирии с московским ООО «Компания “Техквест”». Еще один договор стоимостью 4,7 млн руб. подписан с уфимским предпринимателем Евгением Пастуховым, который должен организовать «проведение выставочной экспозиции» на форуме. Этот же предприниматель получил контракт на поставку печатной и сувенирной продукции стоимостью 1,3 млн руб.

Наталья Балыкова

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