Певчих* не удалось оспорить решение, обязавшее ее опровергнуть слова о Дерипаске

Девятый апелляционный суд в Москве отказал председателю совета директоров ФБК* (ФБК признан экстремистской организацией и запрещен, признан иностранным агентом, ликвидирован) Марии Певчих* (признана иностранным агентом), требовавшей отменить решение московского арбитража, который обязал ее опровергнуть информацию о якобы участии кубанского бизнесмена Олега Дерипаски в залоговых аукционах. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Решение оставлено без изменения, а жалоба – без удовлетворения, указано в карточке дела.

Адвокат предпринимателя Алексей Мельников рассказал «Ъ-Кубань», что представители госпожи Певчих* построили свою позицию на четырех основных моментах.

«Они заявили, что суд первой инстанции вышел за пределы исковых требований, когда указал, что недостоверные сведения касались участия моего доверителя в приватизации, а не в залоговых аукционах. Но мы пояснили, что аукционы являлись формой приватизации. Второе – они настаивали на том, что распространенная недостоверная информация об участии господина Дерипаски в залоговых аукционах порочащей не является, так как никого по суду не привлекли к ответственности за участие в них. Мы же считаем, что отсутствие наказания не обеляет недобросовестные действия по получению государственной собственности за копейки, и эти залоговые аукционы являлись неконкурентной и непрозрачной формой получения государственного имущества . Суд согласился с нашей позицией, что такая информация является порочащей», - рассказал адвокат.

Также, по его словам, сторона ответчика говорила об отсутствии материальных убытков у истца из-за распространения этих сведений и заявила о несправедливости судебного штрафа, который будет взыскан с Марии Певчих* в случае неисполнения судебного акта. Но коллегия эти доводы также посчитала необоснованными.

Помимо этого, юрист уточнил, что решение суда во вторник вступило в законную силу.

На вопрос о вероятности претензий господина Дерипаски к блогеру Юрию Дудю* (признан иностранным агентом), на канале которого вышло интервью Марии Певчих*, юрист затруднился ответить, сообщив, что пока такого распоряжения от своего доверителя он не получал.

Ранее «Ъ-Кубань» писал о том, как житель Краснодарского края предприниматель Олег Дерипаска выиграл дело о защите чести, достоинства и деловой репутации к Марии Певчих* из-за интервью, которое та дала блогеру Юрию Дудю* в феврале этого года. Арбитражный суд Москвы признал недействительными сведения о том, что господин Дерипаска участвовал в залоговых аукционах в 1990-х годах, и обязал госпожу Певчих* опубликовать опровержение своих слов на YouTube-канале «Популярная политика» (в течение 10 дней с момента вступления решения суда в силу), а резолютивную часть судебного акта в газете «Коммерсантъ» (в течение 30 дней с момента вступления решения суда в силу).

Михаил Волкодав

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