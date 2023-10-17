В Сочи к новому летнему сезону благоустроят пляж «Звездный»

В рамках третьего этапа реконструкции набережной пляжа «Ривьера» группа компаний «ДЕСО» благоустроит пляж «Звездный». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Согласно проекту, "Звездный" соединится с уже обновленной "Ривьерой" в единый архитектурный ансамбль. Здесь появятся аэрарии, зоны для отдыха, в том числе детского, а также — водные аттракционы»,— рассказали в ГК «ДЕСО».

В связи с планируемыми работами территории «Звездного» и «Ривьеры» будут закрыты для посещения с 15 октября до начала летнего сезона 2024 года.

Наталья Решетняк

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