Сбербанк в Индии зарегистрировали как портфельного инвестора

Сбербанк стал первым российским банком, который Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) в качестве иностранного портфельного инвестора (FPI). Карточка российского банка появилась в списке зарегистрированных инвесторов на сайте Национального фондового депозитария (NSDL).

Сбербанк (MOEX: SBER) получил лицензию FPI первой категории. Она позволяет следовать более мягким правилам раскрытия бенефициарной собственности, получать налоговые льготы и и подписываться на зарубежные производные инструменты на основе индийских акций. Такую лицензию Индия выдает только государственным и связанными с ним иностранным инвесторам и организациям.

Среди портфельных инвесторов в Индии зарегистрированы еще четыре небанковских представителя: «Альфа-Капитал», УК «Первая», а также Игорь Носков и Всеволод Розанов. Собеседники индийского издания Business Standard предполагают, что лицензию портфельного инвестора в Индии могут выдать еще нескольким российским банкам.

Сбербанк занимается банковской деятельностью в Индии с 2011 года, где в настоящий момент у него открыто два филиала — в Нью-Дели и Мумбаи. В июле 2023 года Сбербанк также получил разрешение Резервного банка страны на формирование IT-подразделения. Капитал индийских филиалов Сбербанка превышает $100 млн.

Петр Бузлаев