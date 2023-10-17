Ижевские хоккеисты обыграли по буллитам «Торос»

Хоккейный клуб «Ижсталь» стал победителем по буллитам в матче против «Тороса» из Нефтекамска. Игра проходила в столице Удмуртии в «Олимпийце».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Счет на 17-й минуте открыл «Торос», в третьем тайме «сталевары» добились ничьи, но в овертайме голов забито не было. В результате исход матча определила серия буллитов, в которой успешнее оказались ижевчане. Итог игры 2:1Б.

«Хорошая игра и с нашей стороны, и со стороны соперников. Но особенно молодцы наши ребята. О чем сегодня договаривались, какие тактические задачи были поставлены – все было выполнено. Плюс характер, плюс самоотверженность. Сделали все, как хотелось видеть в лучшие времена. Будем стараться идти дальше, чтобы была стабильной такая игра»,— прокомментировал игру главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

Следующая игра пройдет 21 октября в Тюмени с ХК «Рубин».