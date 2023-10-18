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Театр ваянных действий

«От иконы до авангарда» в Новой Третьяковке

В Новой Третьяковке гастролирует Пермская художественная галерея: к своему собственному 100-летию и 300-летию Перми она показывает в Москве выставку «От иконы к авангарду». Это редкая возможность среди прочего увидеть и «пермских богов» — деревянную церковную скульптуру XVIII–XIX веков. Рассказывает Игорь Гребельников.

Названия типа «От иконы к авангарду» всегда беспроигрышно шли экспортным выставкам русского искусства, из-за чего, к сожалению, только с этими вехами оно за границей по большей части и ассоциировалось. Теперь, впрочем, оно и вовсе невыездное, зато броское название может сгодиться и внутри страны. Только в случае с гастрольным дайджестом коллекции Пермской художественной галереей за этим «от… к…» не стоит воображать какое-то поступательное движение, развитие, историю искусства. Как и сверхъестественные сокровища по части авангарда.

Строго говоря, у выставки три раздела. Во-первых, допетровский — иконы, церковная утварь, золотое и серебряное шитье начиная с XVI века, когда верховья Камы стали активно осваиваться солепромышленниками, прежде всего Строгановыми. Сейчас было бы правильнее назвать это колонизацией, ведь они разрабатывали и присваивали земли, исторически населенные финно-угорскими народностями, а местное население обращали в христианство. Строгановы строили храмы, налаживали в своих вотчинах производство церковной атрибутики — того же лицевого шитья, понятное дело, по столичным образцам, а заказы на особо важные иконы отправляли мастерам Оружейной палаты Московского Кремля — такова, например, «Троица Ветхозаветная» (1675) авторства Ильи Филиппова, которой открывается выставка.

На полнейшем контрасте с этими церковными изысками «работают» знаменитые деревянные изваяния в человеческий рост, ставшие характерным украшением православных храмов этого региона даже вопреки неоднократному запрету Священного синода использовать их в богослужении. «Пермских богов» XVIII–XIX веков открыли во времена лютейшего безбожия: в 1922 году несколько таких «истуканов» обнаружил в заброшенной часовне на кладбище краевед Николай Серебренников. Дальше — больше: за три года в экспедициях по отдаленным деревням собрали 280 таких скульптур. Неожиданный сонм расписных деревянных ангелов, Спасителей, апостолов, святых оказался настолько чарующим, что за собирание скульптур вступился нарком Луначарский, а в 1928 году был издан первый каталог этих памятников. Их стал хранить музей, позже коллекция не раз пополнялась, и в настоящее время в собрании Пермской художественной галереи около 500 деревянных скульптур. До последнего времени часть этой коллекции выставлялась самым эффектным образом, и ради этого стоило побывать в Перми: в подкупольном пространстве Спасо-Преображенского кафедрального собора, где с 1932 года до настоящего времени располагался музей (в октябре этого года он начал вывозить свои коллекции, так как здание собора передано церкви).

В Новой Третьяковке скульптуры тоже постарались разместить так, чтобы святые, апостолы и ангелы смотрели на зрителя свысока. Но, встретившись с ними взглядом, как ни странно, не чувствуешь положенной назидательности: мало того, что христианские персонажи напоминают языческих идолов, так у них еще и лица местных жителей, и одежда по моде XVIII века, и наивные отголоски барочной театральности в жестах и позах. Жаль, что не сохранились целые ансамбли, и нам сейчас приходится только воображать, как, скажем, убранство храма держал Страстной ангельский чин (композиция «Распятие с предстоящими», вторая половина XVIII века): вылитые деревенские подростки с ясными лицами, в ярких длинных одеждах, подпоясанные кушаками, разве что у них крылья; кто с гвоздем, кто с копьем, кто с колонной — символами последних страданий Христа. И в них, вероятно, прихожанам из глухих уголков Пермского края было легче узнать себя, чем в богослужебных текстах или в строгости икон.

На Крымском Валу представлена довольно скромная часть этого уникального собрания, но ее стоит посмотреть, ведь даже в Перми оно будет недоступно для публики на время переезда художественной галереи. Как минимум на год: предполагается, что новое огромное здание галереи по проекту Сергея Чобана должно открыться осенью следующего года.

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