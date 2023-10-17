МЧС предупредило о сильном ветре в Свердловской области 18 октября

В Свердловской области в среду, 18 октября, ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В период предупреждения спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности, в том числе пожарной. Так, в регионе установлен особый противопожарный режим, а использование открытого огня запрещено.

На улице нужно держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Все работы на открытом воздухе и на высоте при сильном ветре следует прекратить. Садоводам и огородникам рекомендуется воздержаться от работ на открытом воздухе, а также проверить ветрозащитные конструкции.

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