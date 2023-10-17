В ходе СВО погиб 24-летний студент из ЯГПУ
В ходе проведения специальной военной операции погиб 24-летний студент ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Павел Иванов. Он взял академический отпуск, чтобы отправиться в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского педагогического.
Фото: Официальная страница ЯГПУ им. К.Д Ушинского «Вконтакте»
В ЯГПУ рассказали, что Павел Иванов учился на заочном отделении исторического факультета, но в начале этого года взял академический отпуск для службы в ВС РФ.
«Павел проявил себя как эрудированный, организованный и искренне мотивированный на победу, военнослужащий. В свои 24 года он был командиром артиллерийской батареи более 50 человек»,— цитирует пресс-служба ЯГПУ сослуживцев.
Панихида по погибшему состоялась сегодня. О дате прощания станет известно позже.