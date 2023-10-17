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обновлено 13:26

Определен победитель торгов на аренду участка под строительство поликлиники в Мотовилихе

Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного на ул. Грачева, 14, предназначенного для строительства поликлиники, признано ООО СК «Энергия». Компания готова платить годовую аренду в размере 618 тыс. руб.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по условиям торгов победителю необходимо единовременно внести арендную плату за два с половиной года. Таким образом, реализация данного участка принесет в бюджет Перми 1,5 млн руб. Площадь участка составляет 687 кв. м. Вид разрешенного использования — под амбулаторно-поликлиническое обслуживание. Здесь допустимо строительство здания медицинского назначения высотой до 10,5 м.

«Территория под строительство новой клиники расположена в границах существующей жилой застройки, вблизи больничных корпусов и зданий действующих поликлиник на ул. Грачева. Ранее на данной площадке располагался многоквартирный жилой дом, который был признан аварийным и снесен в 2022 году. Рассчитываем, что застройщик приступит к реализации своего проекта как можно быстрее»,— рассказала начальник департамента земельных отношений администрации Перми Лариса Пьянкова.

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