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Интернет-трафик на онлайн-кинотеатры в Удмуртии за год вырос на 29%

Потребление видеоконтента в Удмуртии за год увеличилось на 6%. Наибольшую долю в трафике занимают платформы с роликами и онлайн-кинотеатры. Самый активный рост произошел в сегменте видеозвонков в мессенджерах — на 36%, сообщает пресс-служба МегаФона на основе мобильной активности пользователей в республике.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Интернет-трафик на онлайн-кинотеатры вырос сразу на 29%. На третьем месте по динамике — социальные сети: видеотрафик здесь стал выше на 5%. При этом просмотр роликов в VK оказался более популярным способом времяпрепровождения в Удмуртии. Интерес к видеохостингам остался на том же уровне.

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