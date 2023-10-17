Дефицит кадров в ЖКХ Уфы составляет 30%

Общая укомплектованность коммунальных служб Уфы составляет 70%, сообщил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Рустем Хамитов на оперативном совещании в мэрии. По его словам, в Уфе 872 вакантных места для работников коммунальных служб. Фактическая численность водителей составляет 798 человек, а дорожных рабочих — 907. Для полной укомплектованности штата требуется еще 361 водителя-механизатора и 511 рабочих.

Предстоящей зимой в уборке города будет участвовать 418 единиц снегоуборочной техники, в том числе 69 пескоразбрасывателей, 10 снегопогрузчиков; 9 гусеничных бульдозеров, 156 отвалов. В текущем году мэрия приобрела 57 коммунальных машин, 18 из них за счет городского бюджета, 39 — за счет бюджета Башкирии, отметил господин Хамитов.

Майя Иванова

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