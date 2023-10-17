На ремонт и строительство дорог в Уфе направят 9,9 млрд рублей

В текущем году на дорожную инфраструктуру предусмотрено 9,9 млрд руб. в том числе за счет федеральных средств, инфраструктурных бюджетных кредитов, субсидий дорожного фонда, сообщил на оперативном совещании в администрации Уфы начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы Константин Паппе.

По его словам, в настоящее время ремонтируются более 12 км дорог. 25 октября планируется открыть движение по улице Октябрьской революции на участке от Новомостовой улицы до Цюрупы. По Зининскому путепроводу движение запустят 30 ноября. До конца года откроют движение по дорогам в микрорайонах «Яркий», Глумилино и Затон-Восточный.

Влада Шипилова

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