Шведский производитель электрогрузовиков Volta Trucks может подать на банкротство

Шведский стартап Volta Trucks, который должен был начать продавать электрогрузовики в следующем году, готовится подать заявление о банкротстве, сообщает Bloomberg. Компания намерена подать на банкротство сначала в Швеции, а чуть позднее — в Великобритании.

Причиной такого решения, как пояснили в компании, стало банкротство в августе текущего года ключевого партнера шведского стартапа — Proterra Inc., который должен был стать поставщиком аккумуляторных батарей для Volta Trucks. Крах Proterra «негативно повлиял на нашу способность привлекать достаточный объем средств в и без того сложной среде привлечения капитала для игроков, занимающихся электромобилями»,— говорится в заявлении правления Volta.

Volta Trucks за все время сумела привлечь около $600 млн и получила предзаказы на 5 тыс. своих электрических грузовиков Volta Zero. Их массовое производство должно было начаться в текущем году, а поставки — в 2024 году.

По данным Byggmastare Anders J Ahlstrom AB, который владел около 10% акций Volta по состоянию на 30 июня нынешнего года, сейчас акции стартапа «ничего не стоят».

Кирилл Сарханянц