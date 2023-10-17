В регионах Сибири выросла продолжительность жизни

В регионах Сибири увеличилась средняя ожидаемая продолжительность жизни. В 2023 году она составила 71 год, в 2022 году – на полгода меньше.

«По оперативным данным Росстата, в 2023 году в целом по стране ожидаемая продолжительность жизни достигла 73,4 года, а в СФО - 71 год», -рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко (цитата по ТАСС).

Также он заявил, что несмотря на то, что регионы Сибири не находятся на лидирующих позициях по снижению смертности, они показывают динамику, которая сопоставим с общими показателями по России. Наибольше снижение показателей смертность отмечается от болезней системы кровообращения, а также ряда инфекционных и паразитарных болезней.

Вместе с этим глава Минздрава сообщил, что показатель продолжительности жизни с 2021 по 2022 год в России вырос на 2,6 года - 72,7 года. По словам министра, главная задача – это к 2030 году прийти к показателям продолжительности жизни в 78 лет.

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Александр Киселев