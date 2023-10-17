В Ульяновской области реформируют правительство региона

Во вторник на заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области губернатор региона Алексей Русских объявил о реформировании регионального правительства. «Мы стали важнейшим индустриальным регионом, и нам необходимо наращивать темпы роста, задействовать весь наш потенциал», — сказал губернатор.

По словам главы региона, он принял решение об усилении оргструктуры промышленного блока, находящегося под кураторством первого зампреда Марины Алексеевой. Возглавит блок промышленности, инвестиций и торговли региона Сергей Васин, много лет до этого возглавлявший Корпорацию развития Ульяновской области, он займет должность заместителя председателя.

В обязанности министра экономического развития Николая Зонтова войдет обеспечение равномерного развития всех 24 муниципальных образований региона, и эта задача станет для министерства приоритетной.

Повышается роль социальной сферы. Анна Тверскова, возглавлявшая минсоцразвития, переходит на пост зампреда облправительства, и будет также курировать здравоохранение региона. Олеся Колотик-Каменева освобождается от приставки «и.о.», она утверждена на должность министра здравоохранения. В течение месяца этот блок должен представить сформированную программу реформы здравоохранения.

Минсоцразвития возглавит Дмитрий Батраков, занимавший пост замминистра. Министром, отвечающим за блок цифрового развития станет Олег Ягфаров, возглавлявший до этого Корпорацию интернет-технологий (МФЦ). Виталий Кузнецов (прибывший в Ульяновскую область из другого региона) покидает правительство. Наталья Брюханова получила одобрение и поддержку федерального минфина и утверждается окончательно в должности министра финансов.

Алексей Русских также сообщил, что областное правительство покидает министр сельского хозяйства Михаил Семенкин, «который внес значительный вклад в развитие отрасли в регионе». Губернатор вручил господину Семенкину благодарность Минсельхоза РФ «за многолетний и добросовестный труд» и отметил, что «опыт, знание и талант Михаила Семенкина еще послужат Ульяновской области. О причинах ухода министра ничего не сообщалось.

Исполнять обязанности министра сельского хозяйства будет его первый заместитель Алексей Левушкин.

В новом составе правительство готово к выполнению самых амбициозных задач, отметил губернатор.

Сергей Титов, Ульяновск