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Чистая прибыль «Росгосстраха» за 9 месяцев года превысила 4 млрд рублей

За первые три квартала 2023 года СК «Росгосстрах» получила чистую прибыль в размере более 4,2 млрд рублей. Данные приведены из отчетности по ОСБУ, опубликованной компанией.

За первые 9 месяцев этого года сборы страховой премии «Росгосстрахом» составили почти 61,3 млрд рублей – на 18,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Значительную часть страховой премии в январе – сентябре компании принесли страхование имущества физических и юридических лиц, моторные виды страхования (ОСАГО и каско), добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев.

Выплаты по договорам страхования и перестрахования составили за первые три квартала года 23,6 млрд рублей.

За счет успешной работы в 2023 году «Росгосстрах» нарастил активы до 147,4 млрд рублей – со 139 млрд рублей по состоянию на конец прошлого года. Собственный капитал страховщика вырос за этот период с 53,7 млрд до 57,9 млрд рублей.

«За три квартала этого года мы приросли по всем линиям бизнеса, в том числе в наших флагманских, самых народных видах страхования. «Росгосстрах» остается бесспорным лидером по защите строений в страховании имущества физлиц, укрепляет баланс между эффективностью бизнеса и интересами клиентов в ОСАГО и наращивает обороты в каско, обновляя продуктовые предложения, – прокомментировал результаты работы за 9 месяцев 2023 года генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Максим Шепелев. – С текущего года «Росгосстрах» стал частью крупнейшей финансовой группы ВТБ, что открывает новые перспективы развития страхового и банковского бизнеса в рамках этого партнерства».

ПАО СК «Росгосстрах» – флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2023 года система «Росгосстрах» отметила 102 года со дня своего создания. www.RGS.ru

ПАО СК "Росгосстрах"

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