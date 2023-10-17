В Челябинске увеличится количество зарядных станций для электромобилей

До конца 2024 года в Челябинске планируют разместить 16 новых зарядных станций для электромобилей (ЭЗС). Разрешение на использование земельных участков получили компании ООО «Пункт Е» и компания Hyper (юридическое название ООО «Оператор электродвижения»). Об этом сообщила вице-мэр по правовым вопросам Надежда Рыльская на аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Сегодня в городе функционируют 36 зарядных станций. Из них 22 установила компания «Electrocars». Остальные станции принадлежат компаниям «Россети Урал», «Интерсвязь» и «ЭЗС Русгидро». С начала этого года администрация выдала шесть разрешений на установку ЭЗС ООО «Пункт Е», десять – компании Hyper. Таким образом, общее количество зарядных станций для электромобилей в Челябинске вырастет почти в полтора раза.

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