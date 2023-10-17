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Пермские рестораны испытывают дефицит кадров

Из-за скачка курса валют, снижения доходов мигрантов, а также одновременного запуска сразу нескольких кафе и ресторанов в пермской сфере общепита наметился кадровый голод. Как пишет «РБК-Пермь», региональные рестораторы жалуются на нехватку поваров, официантов, курьеров и сборщиков заказов.

Так, ослабление рубля привело к оттоку мигрантов из России, а дефицит квалифицированных кадров усугубил проблему нехватки персонала на ресторанном рынке в Прикамье. По словам собственника компании Lobanov Rest Дмитрия Лобанова, за последние месяцы в краевой столице открылось сразу несколько новых заведений, но полностью обеспечить их кадрами удалось с трудом. «Мигранты из Средней Азии, которые работали в Москве, начинают уезжать на родину или меняют место дислокации на другие страны. Соответственно, в столице тоже возникает дефицит кадров. Этот дефицит они сейчас будут пополнять с помощью регионов, так как у них условия лучше, зарплата выше. Думаю, что проблема будет только усугубляться»,— считает Дмитрий Лобанов.

По словам одного из местных рестораторов, дефицит кадров в отрасли может привести не только к падению качества обслуживания, но и к закрытию некоторых заведений. Сейчас задача участников рынка — сохранить кадры с помощью корпоративной культуры и повышения зарплаты.

Сервис по поиску работы HeadHunter отмечает, что число активных вакансий в отрасли общепита только за сентябрь выросло более чем на 70%. При этом на одну вакансию приходится менее трех активных резюме.

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