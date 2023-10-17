Осеннюю экоакцию провели белгородские энергетики в корочанском парке «Молодежный»

Более 100 работников филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» с семьями приняли участие в осенней экологической акции в корочанском парке «Молодежный».

Фото: Белгородэнерго

Энергетики расширили зеленую зону парка, высадив на аллеях более 30 крупномеров ольхи. Трансформаторную подстанцию, обеспечивающую парк надежным электроснабжением, решили украсить тематическим граффити, чтобы напомнить жителям о пользе активного образа жизни и вписать в городской ландшафт.

Здесь же спортсмены-энергетики из Белгорода, Белгородского, Корочанского и Губкинского районов протестировали площадку для игры в волейбол, а для детей была подготовлена развлекательная программа с аниматорами.

«Экологический субботник – лучший способ сплотить коллектив, поднять корпоративный дух, напомнить о важности дела, которое нас объединяет. Неслучайно местом проведения акции мы выбрали парк «Молодежный»: в этом году филиал приложил немало усилий для его электроснабжения и благоустройства. Надеемся, что все деревья примутся и сделают парк еще комфортнее для прогулок на свежем воздухе», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Антон Герасимов.