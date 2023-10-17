За неделю в Уфе 283 человека заболели коронавирусом

В Уфе за прошедшую неделю зарегистрировано 283 случая заболевания коронавирусом, что на 3% ниже по сравнению с предыдущей неделей, сообщила на оперативном совещании в администрации Уфы заместитель руководителя Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина. Внебольничной пневмонией за неделю заболели 154 человека, это ниже предыдущей недели на 15%. Зафиксировано 7,52 тыс. случаев заболевания ОРВИ, из них 32,5% составляют дети. Случаев заболевания гриппом, по словам госпожи Перминой, не зарегистрировано. «Заболеваемость находится выше эпидемического порога на 14%, но понедельно отмечается снижение на 15%»,— отметила она.

Геморрагической лихорадкой с почечным синдромом за девять месяцев заболели 347 жителей Уфы. Это в два раза меньше по сравнению с прошлым годом, но в 1,8 раза выше среднемноголетнего показателя.

Майя Иванова

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