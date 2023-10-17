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Пожилой водитель грузовика насмерть сбил мужчину в Кущевском районе

В Кущевском районе Кубани произошло смертельное ДТП. Вечером 16 октября неподалеку от станицы Кисляковская под колесами грузовика погиб неустановленный мужчина.

Фото: Госавтоинспекция Кубани

Фото: Госавтоинспекция Кубани

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что за рулем большегруза «Скания» находился 67-летний мужчина. Он сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте неподалеку от «зебры».

Пешеход в результате происшествия погиб. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Вячеслав Рыжков

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