В Алнашах подозреваемому за незаконную рубку леса грозит до 7 лет лишения свободы

В Алнашах полицейскими выявлена незаконная рубка лесных насаждений на территории можгинского лесничества. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, к преступлению причастен 37-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере).

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По версии следствия, в сентябре 2023 года, не имея разрешительных документов, подозреваемый незаконно вырубил на территории защитного участка 15 деревьев пород липа, пихта и ель. На личном тракторе мужчина перевез древесину на свою пилораму для дальнейшей переработки и реализации. Часть древесины он успел переработать.

У подозреваемого изъяли бревна и доски, бензопилу и трактор. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.