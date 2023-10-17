В Екатеринбурге открылась выставка «Агропром Урал»

Международная выставка «Агропром Урал» открылась в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». Она будет проходить с 17 по 19 октября. «На площадке представлены современные достижения, последние разработки и решения автоматизации многих производственных процессов»,— отметил министр промышленности и науки Свердловской области, Сергей Пересторонин.

В выставке участвует более 70 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского края, Белгородской, Воронежской, Иркутской, Кировской, Новосибирской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областей, Чувашии, Удмуртии, Башкирии, Татарстана и других регионов.

На стендах посетители смогут получить консультации и договориться о закупках и поставках продукции, подобрать оборудование, сельскохозяйственную технику и комплектующие, агрохимию, посевной материал, ветеринарные препараты, необходимые для работы сельскохозяйственных предприятий.

В деловой программе «Агропром Урал»: научно-технические конференции, семинары и круглые столы. В рамках выставки будет проводиться отборочный тур и финал соревнований по мастерству управления трактором «Трактор-шоу».

В 2022 году в выставке приняли участие 60 компаний из 21 региона России. Ее посетили свыше 2,1 тыс. специалистов сельскохозяйственной отрасли.

Екатерина Незамаева

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