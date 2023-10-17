Брендам разрешили халяль

Шоколад «Аленка» теперь халяльный. Официально признаны соответствующими исламским нормам также конфеты «Птичье молоко», «Грильяжные» и «Козиначки с солью». Документы об этом получила фабрика «Красный Октябрь», а выдало их впервые в своей истории Роскачество. Проверяли сладости специалисты организации и «ведущие российские эксперты в области шариата». Производителю требовалось доказать, что в его продукции, в частности, нет красителей и желатина. Считается, что в последнем содержатся переработанные кожа и кости свиней. Получить сертификат Роскачества в ближайшее время надеются еще около 70 компаний. Почему они стремятся подтвердить халяльный статус товаров? Разбирался Иван Хорушевский.

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В 2019 году глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России растет спрос на товары, соответствующие нормам шариата. Министр даже обещал, что в стране разработают специальный ГОСТ для такого продовольствия. Однако на федеральном уровне этот вопрос не поднимался, вплоть до 2023 года.

В январе власти вспомнили о планах и создали Национальный центр компетенций в области халяльной продукции. Теперь, если верить Роскачеству, туда выстроилась очередь из отечественных производителей. И неслучайно это произошло именно сейчас, полагает глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров:

«Российские производители пищевой продукции в значительной степени потеряли западные рынки, и в этих условиях, конечно, фокус смещается на восток, в сторону мусульманского мира, региона MENA, Middle East and North Africa.

Это чрезвычайно перспективный рынок. Сейчас у нас очень бурно растет товарооборот. Более того, это те страны, где достаточно большое сформированное русскоязычное коммьюнити, особенно если мы говорим про Объединенные Арабские Эмираты».

По прогнозам Роскачества, к 2024 году объем экспорта российской халяльной продукции в арабские государства достигнет $400 млн, а к концу десятилетия почти удвоится. Для выхода на этот рынок проверка товаров на соответствие исламским нормам обязательна. Однако вдобавок к ней брендам придется фактически с чистого листа выстраивать маркетинговые кампании.

Впрочем, не обойтись без этого и внутри страны. В России около 20 млн потребителей-мусульман, но, как отмечают собеседники “Ъ FM”, многие из них не отличают халяльную продукцию от обычной.

И для того чтобы получить конкурентное преимущество, компаниям приходится объяснять целевой аудитории, в чем ценность их предложения. При этом не все оказываются к этому готовыми, отметил партнер консалтингового агентства Wandi Group Малика Юсупова:

«Для многих брендов это становится неожиданностью: как же так, мы же вроде получили сертификат, нас должны сейчас больше начать любить, но эта аудитория нас не слышит, не видит и не понимает.

На самом деле очень часто нужно идти по абсолютно стандартному маркетинговому пути, первым шагом на котором является формирование знания. То есть следует обучить аудиторию, что, оказывается, ваш любимый продукт, который вы выбирали, может быть не халяльным, и почему».

Однако компании, претендующие на халяльные сертификаты, надеются привлечь не только клиентов-мусульман. Бизнес воспринимает эти документы как еще одно подтверждение качества продукции, которое поможет укрепить доверие со стороны потребителей.

Проверки на соответствие нормам шариата действительно тщательные и небыстрые, заметил член Совета улемов при Духовном управлении мусульман России Висам Али Бардвил:

«Вся пища нам дозволена, кроме, например, мертвечины — животных, которые умерли без вмешательства человека или заколоты каким-то негуманным образом, скажем, тяжелым ударом. Также под запретом продукция, связанная со свининой, — мясо, жир.

Ограничение может касаться и добавок, которые обычно связаны с цветом. Речь идет, в частности, о кармине, потому что он произведен из насекомых. Мусульманам не дозволено их употреблять в пищу. Также контролируется вопрос добросовестности производства и его процесс, который должен соответствовать санитарным требованиям».

Впрочем, пока на халяльность товаров в России обращают внимание немногие потребители. Компании, получающие сертификаты, скорее, воспринимают их как инвестиции в будущее. В «Росконгрессе» ожидают, что уже через два года халяль составит пятую часть от всей мировой продукции.

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