На «Авиастар» примут дополнительно две тысячи сотрудников для выполнения задач Минобороны

Во вторник на заседании штаба по комплексному развитию региона губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что для выполнения задач, поставленных перед ульяновским самолетостроительным заводом «Авиастар» (филиал ПАО «Ил») министром обороны Сергеем Шойгу, «Авиастар» в перспективе готов принять еще 2 тыс. сотрудников.

По словам губернатора, для этого правительство реализует программу комплексного развития авиагиганта, привлечения кадров и подготовке специалистов. «только с начала этого года на завод было принято дополнительно более 2200 человек», сказал губернатор.

Андрей Васильев, Ульяновск