«Небольшие компании могут отлаживать бизнес-процессы лучше и дешевле»

Бизнес-завтрак КубА Клуба и ИД «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Алексей Пшеничный – сооснователь КубА Клуба, основатель компании «Высшая Лига»; Ярославна Кулиш - бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Александр Радионов Фото: Светлана Дронова Алексей Пшеничный, Ярославна Кулиш, Александр Радионов, Евгений Львов - основатель агрегатора такси «Везет» и сервиса «Складно» Фото: Светлана Дронова Спикер бизнес-завтрака - основатель сервиса доставки еды Broniboy и компании Bumerang Александр Радионов Фото: Светлана Дронова Спикер бизнес-завтрака - основатель сервиса доставки еды Broniboy и компании Bumerang Александр Радионов Фото: Светлана Дронова Резиденты и гости КубА Клуба Фото: Светлана Дронова Следующая фотография 1 / 5 Алексей Пшеничный – сооснователь КубА Клуба, основатель компании «Высшая Лига»; Ярославна Кулиш - бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Александр Радионов Фото: Светлана Дронова Алексей Пшеничный, Ярославна Кулиш, Александр Радионов, Евгений Львов - основатель агрегатора такси «Везет» и сервиса «Складно» Фото: Светлана Дронова Спикер бизнес-завтрака - основатель сервиса доставки еды Broniboy и компании Bumerang Александр Радионов Фото: Светлана Дронова Спикер бизнес-завтрака - основатель сервиса доставки еды Broniboy и компании Bumerang Александр Радионов Фото: Светлана Дронова Резиденты и гости КубА Клуба Фото: Светлана Дронова

Клуб КубА и ИД «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 12 октября провели очередной бизнес-завтрак. Спикером мероприятия стал основатель сервиса доставки еды Broniboy и компании Bumerang Александр Радионов. Резидентам и гостям клуба спикер рассказал о создании успешных стартапов, конкуренции с глобальными игроками, специфике ведения бизнеса в Европе, планах по выходу на новые рынки, а также о том, почему для собственника компании прибыль должна быть на первом месте.

Александр Радионов прожил в Краснодаре 20 лет. Последние два года предприниматель живет и работает в Европе. Начинал с ресторанного бизнеса — построил в Краснодаре ресторанную сеть, был совладельцем ночного клуба. Затем ушел в адвокатуру и пять лет проработал в коллегии адвокатов Краснодарского края. Какое-то время занимался строительным бизнесом. В 2017 году основал сервис доставки еды Broniboy, а в 2021 году создал компанию Bumerang.

«Когда большие компании развивают рынок, у них появляется много неотлаженных процессов и недовольных клиентов. Небольшие компании, такие как наша, могут эти процессы отлаживать лучше и дешевле. На этом мы и сыграли, открываясь в тех городах, где уже был крупный игрок. Сфокусировались на той аудитории, которая уже пользовалась сервисами доставки, но была чем-то недовольна. В итоге каждый год мы растем минимум на 30–40%»,— рассказал Александр.

Сегодня у компании новая стратегическая цель — выйти на IPO на Мосбирже в сегменте доставки еды. По словам господина Радионова, в компании два основных направления — маркертплейс и курьерская доставка. Выручка от «продажи» курьеров на сторону сегодня больше, чем от маркетплейса.

«Еще в 2021 году мы поняли, что курьеры — это "новая нефть". В России колоссальная нехватка курьеров. На рынке за них идет колоссальная борьба, в Москве компании им готовы платить до 100 тыс. руб. в месяц. У нас есть собственная база курьеров — около 80 тыс. человек. Есть опыт привоза и расселения людей из ближнего зарубежья. В конце 2022 года мы приобрели канадский стартап по управлению курьерами и быстро заняли свою нишу на этом рынке»,— рассказал спикер бизнес-завтрака.

В 2021 году Александр открыл бизнес в Венгрии. В первоначальных планах предпринимателя было создание курьерской компании, которая будет предоставлять курьеров для доставки еды через онлайн-заказы. Главным преимуществом компании должна была стать собственная ИТ-платформа. Было привлечено 3 млн евро частных инвестиций, выстроена структура, привлечена команда специалистов.

Но после 24 февраля 2022 года возникли сложности. Из компании стали увольняться сотрудники, поскольку опасались за свое будущее. Банки начали закрывать счета. Александр Радионов вынужден был пересмотреть бизнес-модель. Вместе с инвесторами было принято волевое решение вложить еще 1 млн евро в модель, которая в перспективе не требовала бы больших инвестиций. По словам господина Радионова, Россия значительно опережает Европу по уровню диджитализации. А поскольку у него большой опыт работы с ресторанами и сервисами доставки, он увидел перспективную нишу для создания b2b-продукта — онлайн-интегратора между ресторанами, службами доставками и курьерами, который в режиме одного окна способен автоматически принимать заказы, сверять остатки на кухне, отправлять заказы клиентам.

«В Венгрии мы подключили порядка 80 платящих клиентов, что для рынка этой страны довольно много. Наш продукт переведен на три языка: венгерский, английский и немецкий. Планируем масштабировать проект и выйти на рынок Германии, возможно, на рынок США»,— поделился планами Александр.

По его словам, в Европе важно погрузить в разработку стратегии компании всю команду топ-менеджеров первого уровня. Европейцам важна вовлеченность в процесс и стабильность компании. А еще Александр Радионов уверен: бизнес должен приносить прибыль в первую очередь собственнику. Именно с этой целью он и создается. Но для этого собственник должен понимать, какие деньги он хочет зарабатывать в перспективе.

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