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На покупку 158 новых автобусов Ростовская область направит 1,8 млрд рублей

Власти Ростовской области получили от правительства Российской Федерации казначейский кредит в размере 1,5 млрд руб. Средства будут направлены на приобретение общественного транспорта для муниципалитетов региона. Также на условиях софинансирования местные бюджеты выделят на эти цели 330 млн руб., сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

На выделенные средства планируется приобрети 158 автобусов. Новые машины на газовом и дизельном топливе поступят в Боковский, Дубовский, Заветинский, Зимовниковский, Каменский, Кашарский, Константиновский, Матвеево-Курганский, Милютинский, Обливский, Октябрьский, Песчанокопский, Сальский, Ремонтненский, Чертковский районы. Также новый транспорт получит Новочеркасск и Ростов-на-Дону.

Завершить закупку автобусов планируется до конца текущего года.

Анастасия Назарова

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