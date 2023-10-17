Налоговые доходы бюджета Краснодарского края выросли на 24%

В январе—сентябре 2023 года налоговые доходы, собранные в бюджет Краснодарского края, составили 328,2 млрд руб. Это на 24,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко.

«В условиях беспрецедентного санкционного давления эта динамика поступления налоговых доходов свидетельствует о стабильной ситуации в экономике и социальной сфере Краснодарского края»,— подчеркнул он.

За этот же период в консолидированный бюджет Кубани поступило 98 млрд руб., уплаченных в качестве НДФЛ, что на 14,5% (+12,5 млрд руб.) больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев Краснодарский край занимает пятое место среди российских регионов по объему налоговых и неналоговых доходов.

Юрий Бурлачко отметил, что на аналогичном совещании в первом квартале участники выражали озабоченность снижением доходов по отдельным источникам в связи с введением единого налогового счета (ЕНС). Однако, добавил он, к концу года наблюдается существенный прирост по сборам налогов.

«Наработана правоприменительная практика, мы видим итоги и перспективы нашей совместной деятельности. Вместе с тем экономические предпосылки способствуют увеличению налогооблагаемой базы. Поэтому и далее нам необходимо продолжить системную работу, направленную на изыскание резервов роста бюджетных доходов, выстраивание эффективного взаимодействия с налогоплательщиками»,— отметил спикер краевого парламента.

Леонид Ломакин

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