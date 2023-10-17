Парк альпак «Пача Мама» на «Роза Хутор» принял более 14 тысяч гостей

За это время его обитатели съели полторы тонны морковки

Фото: пресс-центр Роза Хутор

Таких показателей парк альпак «Пача Мама» достиг менее чем за два месяца работы. Он был открыт на курорте «Роза Хутор» 20 августа 2023 года на высоте 1100 метров. Для милых обитателей перуанских Анд создали специальную площадку с потрясающим видом на Кавказские горы.

«В парке "Пача Мама" сегодня содержится 21 альпака. Все животные были рождены в Перу, в Сочи прибыли из различных европейских питомников, прошли карантин и очень хорошо адаптировались. Сейчас все самочки, а это 17 альпак, уже ждут потомство. Так что буквально весной у нас будет пополнение»,— рассказала менеджер парка альпак «Пача Мама» на курорте «Роза Хутор» Диана Исхакова.

На своей родине Перу альпаки считаются домашними животными, они очень общительны и любознательны. Поэтому звери с удовольствием встречают гостей и в горах Сочи.

«В основе рациона альпак — сено, комбикорм. Но самое главное лакомство для них — морковка. Всем гостям нашего парка мы предлагаем угостить альпак этой вкуснятиной. Переедать альпакам никак нельзя. В день каждой можно съесть только 1,2 кг моркови»,— рассказали в парке «Пача Мама».

Фото: пресс-центр Роза Хутор

За угощение альпаки с удовольствием дают погладить себя по мягкой, словно облачко, шерстяной спинке. Такое общение с животными — не просто развлечение, но настоящая антистрессовая терапия.

«Любое взаимодействие с людьми для животных должно быть в радость. Поэтому мы ограничиваем число посетителей»,— отметили в парке альпак «Пача Мама».

Добраться до места, где живут альпаки, покормить и обнять их можно на бесплатном шаттле от «Роза Приюта» на верхней станции канатной дороги Олимпия или прогулявшись буквально 15 минут по тропе «Озерный траверс» от Горной Олимпийской деревни. Парк «Пача Мама» открыт с 10:00 до 19:00. Учитывая, что в перуанских Андах альпаки обитают на высоте вплоть до 5000 метров над уровнем моря и легко переносят морозы, парк альпак на курорте «Роза Хутор» будет открыт и в зимнем сезоне.

Стоит сказать, что альпаки — не единственные обитатели «Пача Мама». Их соседи — пушистые кролики породы французский баран, чей размах ушей достигает полуметра, и милые овечки, среди которых есть редкие представители вида с четырьмя рогами. В парке гостей также ждут детская игровая площадка, фотозоны и арт-объекты, костровище с живым огнем и сувенирный магазин. К зимнему сезону здесь будет также открыто кафе перуанской кухни.

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