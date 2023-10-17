Доходы Рыбинска выросли в 2023 году

Доходы Рыбинска увеличились на 243 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а кредиторская задолженность уменьшилась в 2,5 раза. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Господин Рудаков пояснил, что поступления из областного бюджета увеличились на 1,1 млрд руб., из них 300 млн — на новые автобусы. Глава Рыбинска отметил, что увеличения собственных доходов и снижения задолженности удалось добиться благодаря работе финансового блока.

«Помимо общей благоприятной конъюнктуры, эффективно отработали по налоговой базе. Положительную динамику показал департамент имущественных и земельных отношений. Это показатели, за которые не стыдно»,— написал Дмитрий Рудаков.

Алла Чижова