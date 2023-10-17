Нижегородские суды за неделю приняли решение о выдворении 141 мигранта

В Нижегородской области со 2 по 8 октября в рамках второго этапа операции «Нелегал–2023» выявлено 599 правонарушений в сфере миграции. По данным полиции, среди нарушителей оказались 273 иностранца, нарушающих режим пребывания в России, и 81 человек, работающий без разрешительных документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУВД по Нижегородской области Фото: ГУВД по Нижегородской области

В ходе операции проверено около 500 адресов проживания. В результате зарегистрировано 73 материала по признакам преступлений, связанных с фиктивной регистрацией как российских, так и иностранных граждан. Возбуждено 49 уголовных дел.

В ходе операции для проверки в полицию были доставлены 594 иностранца, из них 384 человека были привлечены к ответственности за различные правонарушения. Принято 141 решение об административном выдворении иностранных граждан за пределы России. Из них 36 человек должны выехать самостоятельно, 105 человек будут отправлены в принудительной форме, через центры временного содержания иностранных граждан.

Андрей Репин