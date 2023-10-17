С 10 декабря между Волгоградом и Ростовом начнет курсировать прямой поезд

Новый поезд № 559/560 назначен между Волгоградом и Ростовом-на-Дону. Состав начнет курсировать с 10 декабря, сообщает пресс-служба СКЖД.

Согласно информации компании, поезд будет ходить через день с 10 декабря 2023 года по 24 апреля 2024 года. Из Ростова-на-Дону состав будет также отправляться через день с 12 декабря текущего года по 26 апреля будущего года.

«В пути следования предусмотрены остановки в Белой Калитве, Шахтах, Новочеркасске и ряде других городов»,— отмечает пресс-служба СКЖД.

В состав будут входить плацкартные и купейные вагоны, с возможностью перевозки животных. Также будут предусмотрены места для маломобильных пассажиров.

Анастасия Назарова