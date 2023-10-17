В Астраханской области за год легализовали почти 900 работников

Председатель правительства Астраханской области Олег Князев поделился в личном Telegram-канале итогами комиссии по адаптации неформального рынка труда и борьбе с нарушениями трудовых прав.

«Речь не только о том, что предприниматели и организации стремятся уйти от налогов. Гораздо более острую проблему составляет бесправное положение работников таких предприятий», — уточнил господин Князев, выделив среди факторов риска низкую пенсию.

Чиновник напомнил, что в августе зампред Правительства РФ Татьяна Голикова поставила перед регионом задачу выявить в 2024 году не менее 4,65 тыс. работников теневого сектора, в 2025 году — 7 тыс., в 2026-м — не менее 11,6 тыс. «Для сравнения скажу, что в 2022 году в Астраханской области был легализован 861 астраханец, трудившийся до этого в тени», — уточнил Олег Князев.

Дарья Васенина

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