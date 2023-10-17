Курултай Башкирии предложит Госдуме изменить закон «О статусе военнослужащих»

Депутаты Курултая Башкирии могут направить в Госдуму законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О статусе военнослужащих». Решение об этом должен принять республиканский парламент на ближайшем пленарном заседании.

В документе предлагается урегулировать вопросы создания и участия в СВО добровольческих формирований, а также пенсионного обеспечения вошедших в их состав военнослужащих, выплаты им единовременных пособий, ежемесячных компенсаций в случае увечий или заболеваний, полученных в период выполнения задач Вооруженных сил России, а также выплат членам семей в случае гибели таких граждан.

Кроме этого, по мнению инициаторов законопроекта, необходимо уточнить порядок исчисления страхового стажа добровольцев СВО. Так, предлагается уточнить, что в период участия в спецоперации в общий трудовой стаж, в стаж госслужащего, а также в стаж работы по специальности один день военной службы учитывается как два дня работы.

Наталья Балыкова

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