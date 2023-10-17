Мэрия Уфы заключит контракты со Сбербанком для покрытия бюджета города
Администрация Уфы по итогам шести аукционов выбрала ПАО «Сбербанк» для открытия шести возобновляемых кредитных линий общим лимитом 600 млн руб. для покрытия дефицита бюджета города, сообщили в пресс-службе мэрии. Начальная стоимость каждого из шести контрактов составляют по 14 млн руб. 24 октября планируется заключить контракты. Еще на один аукцион, с начальной ценой 12,6 млн руб., не было подано ни одной заявки.
Закупки были проведены для рефинансирования кредита мэрии в сумме 690 млн руб. в ноябре текущего года. Учитывая результаты закупок, остаток задолженности по кредиту в сумме 90 млн руб. администрация города планирует погасить за счет собственных средств, отмечается в сообщении.
Получить средства необходимо до декабря, а погасить — в течение года. Цена контракта включает в себя процентную ставку, в том числе плату за открытие кредитной линии, обслуживание кредита и обслуживание от неиспользованного лимита. Процентная ставка по всем кредитам составляет 14%.
Как сообщал «Ъ-Уфа», дефицит бюджета города в 2023 году составит 922,7 млн руб. Ранее бюджет планировался бездефицитным.