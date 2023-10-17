Власти Перми сократят число мест для выездной регистрации брака

Администрация Перми выпустила постановление о сокращении мест для выездной регистрации брака в городе. Согласно документу, подписанному главой Перми Эдуардом Сосниным, из перечня исключили сад возле оперного театра, сквер на нижней части набережной Камы, расположенный на территории от Речного вокзала до грузового порта. Также теперь нельзя будет торжественно зарегистрировать брак в сквере имени конструктора Калачникова (между улицами Лебедева, Розалии Землячки и Уральской) и в сквере на Соборной площади.

При этом власти включили в список мест для регистрации Хрустальный зал на набережной Камы и Дворец Молодежи на ул. Петропавловская,185.

Отметим, что в списке локаций, где можно торжественно зарегистрировать брак, остались сквер имени Олега Новоселова, эспланада, сад имени Миндовского, парк культуры и отдыха имени А. П. Чехова и сквер на набережной Камы между улицами Чистопольской и Шишкина (правый берег Камы).