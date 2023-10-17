Жилищный трейд-ин: обменять старую квартиру на новую стало проще

Сделки на рынке недвижимости, как правило, дело долгое. Если в качестве первоначального взноса на новое жильё или его полной оплаты вы рассчитываете внести средства от продажи имеющейся у вас квартиры, нужно готовиться к ожиданию сроком в недели и месяцы. Но сейчас ПЗСП предлагает простой и надёжный способ обменять старую квартиру на новую буквально в течение нескольких дней.

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Сэкономить время

Итак, у вас есть квартира. Вы решили «расшириться», купив жилплощадь попросторнее и поновее, или просто разменять её, переехать в другой район. Независимо от вашей цели самая большая проблема при таких сделках – продать старую квартиру на рынке. Пока найдётся покупатель, пока оформятся все документы – за это время бронь на выбранную квартиру может уже отмениться или вырастет цена, и – начинай всё сначала.

Именно для того, чтобы избавить вас от хлопот, потери времени и нервов, этой осенью ГК «ПЗСП» и компания «Обмен.рф» согласовали партнерство и предлагают вам новый способ покупки квартиры в новостройке через трейд-ин.

На сегодняшний момент сдав свою квартиру в трейд-ин можно приобрести трёх- и четырехкомнатные квартиры в домах на ул. Докучаева, 23, Косякова, 15а и в ЖК «Ближе» (Водопроводная, 6/1, Кондратово, Пермский округ). Выбрав и забронировав одну из квартир, вы передаёте в качестве оплаты ваше жильё. Оно будет выкуплено, а деньги направлены на покупку выбранной новой квартиры.

Подчёркиваем: речь идёт именно о выкупе, а не о выставлении на продажу с помощью риелторов. Более чем 13-летний опыт работы компании «Обмен.рф» показывает, что средний срок таких сделок занимает не более пяти дней.

Как это происходит?

Выбрав квартиру в отделе продаж ПЗСП, вы бронируете её и делаете заявку на обмен. Заявка сразу попадает в «Обмен.рф», и специалист компании выезжает для осмотра квартиры и определения стоимости выкупа. Если условия вас устраивают – заключается сделка перехода права собственности на квартиру на «Обмен.рф», а средства перечисляются застройщику.

Если имеющейся суммы не хватает на покупку выбранной квартиры – можно доплатить застройщику за счёт собственных средств или ипотеки.

Вот и всё, можно готовиться к переезду.

Дополнительные возможности

Конечно, в жизни всё сложнее, чем в теории. Например, не всегда к этому моменту дом, где выбрана квартира, уже сдан в эксплуатацию. Это не беда: после сделки с «Обмен.рф» клиент может жить в своей старой квартире ещё на протяжении трёх месяцев совершенно бесплатно, оплачивая только «коммуналку».

Этого срока недостаточно и требуется арендовать квартиру на какое-то время? Или вы планируете провести ремонт в новом жилище? Без проблем: «Обмен.рф» готов выплатить часть средств по сделке наличными (как правило, порядка 500 тыс. руб.), которые вы можете потратить на ваши цели.

Ваша квартира всё ещё в ипотеке или тоже в строящемся пока здании? И эти вопросы будут решены, включая полное юридическое сопровождение сделки и гашение ипотечного остатка.

Удобно? Ещё бы! Поэтому не стоит медлить с выбором новой квартиры, а позвонить в отдел продаж ПЗСП прямо сейчас.

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Выбрать лучший вариант помогут Вам менеджеры отдела продаж группы компаний «ПЗСП», подробности по телефону +73422921547 и на сайте https://kurl.ru/yLJUz.

Застройщики: Докучаева, 23 – ООО «Спецстрой Докучаева, 23, ЖК Ближе: Водопроводная, 6/1 - ООО «Спецстрой ПЗСП-Водопроводная», Водопроводная, 6/2 - ООО «Спецстрой ПЗСП-Кондратово», Косякова, 15а - ООО «Спецстрой ПЗСП-Косякова». Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Трейд-ин осуществляет ООО «Обмен.рф».

АО "ПЗСП"