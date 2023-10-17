Зампред Пензенской области рассказал в Кыргызстане о перспективах региона

В городе Джалал-Абад прошла 10-я Кыргызско-Российская межрегиональная конференция «Новые горизонты промышленной кооперации России и Кыргызстана». Участие в работе панельных сессий принял заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев, сообщила пресс-служба регионального кабмина.

Министр рассказал коллегам о развитии в регионе взаимодействия между представителями сельскохозяйственной отрасли и ритейла, перспективах работы с субъектом РФ.

«Предприятия Пензенской области везут в Киргизию кондитерскую продукцию: шоколадные конфеты, мармелад, сушки, сухари, печенье сахарное и овсяное, вафли и пряники, лимонады. Экспортируют мясную и молочную продукцию, растительное масло», — сказал чиновник, отметив, что видимые правительству

Дарья Васенина

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