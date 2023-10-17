Курултай Башкирии предлагает обязать власти защищать детей от ЛГБТ-ценностей

Депутаты Курултая Башкирии рассмотрят законопроект о внесении изменений в республиканский закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан», предусматривающий обязанность органов государственной власти принимать меры по защите ребенка от информации не только пропагандирующей, но и демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, а также информации, пропагандирующей педофилию и способной вызвать у детей желание сменить пол. Решение о направлении инициативы на рассмотрение в целом приняли члены комитета по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий республиканского парламента.

Изменения предложено внести для приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным. Законопроект был принят в первом чтении предыдущим созывом госсобрания в июне.

Наталья Балыкова

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