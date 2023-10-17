С начала года в Удмуртии предложения по зарплате выросли на 4 тысячи рублей

В Удмуртии по сравнению с началом года предлагаемые зарплаты выросли в среднем на 4 тыс. руб. и составили 40,4 тыс. руб. Об этом сообщают аналитики платформы Headhunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В сентябре по отношению к январю больше всего доходы выросли у специалистов в сфере «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+23,5 тыс. руб.), «Страхование» (+10,4 тыс. руб.), «Медицина, фармацевтика» (+8,5 тыс. руб.) и «Транспорт, логистика, перевозки» (+7,9 тыс. руб.). Также зарплаты выросли в отраслях искусства, развлечений и массмедиа (+7,6 тыс. руб.), фитнеса и салонов красоты (+7,2 тыс. руб.).

Снизились зарплаты в трех сферах — «Высший и средний менеджмент» (-6,1 тыс. руб.), «Наука и образование» (-1,5 тыс. руб.), «Сельское хозяйство» (-1,1 тыс. руб.).