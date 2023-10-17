В Татарстане насчитывается свыше 1,7 тысячи объектов культурного наследия
В настоящее время в Татарстане насчитывается свыше 1,7 тыс. объектов культурного наследия. Об этом в ходе брифинга в Кабмине региона сказал глава республиканского комитета по охране объектов Иван Гущин.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
По его словам, из общего количества 280 являются объектами археологии.
Кроме того, в Татарстане числятся 3,5 тыс. выявленных объектов культурного наследия, включая 2,7 тыс. объектов археологии и 797 объектов архитектуры.