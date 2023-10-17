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В Татарстане насчитывается свыше 1,7 тысячи объектов культурного наследия

В настоящее время в Татарстане насчитывается свыше 1,7 тыс. объектов культурного наследия. Об этом в ходе брифинга в Кабмине региона сказал глава республиканского комитета по охране объектов Иван Гущин.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По его словам, из общего количества 280 являются объектами археологии.

Кроме того, в Татарстане числятся 3,5 тыс. выявленных объектов культурного наследия, включая 2,7 тыс. объектов археологии и 797 объектов архитектуры.

"Ъ-Казань"

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