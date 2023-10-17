«Лента» приобрела сеть «Монетка» с магазинами в Сибири и на Урале

Продуктовый ритейлер «Лента» приобрел сеть магазинов «Монетка», которой принадлежит 2,1 тыс. точек продаж на Урале и в Западной Сибири, сообщила 17 октября пресс-служба ритейлера. Отмечается, что «Лента» сохранит бренд приобретенной сети.

«Приобретение сети «Монетка» — это последовательный шаг на пути реализации долгосрочной стратегии «Ленты», который позволит сформировать игрока со значительными перспективами роста рыночной доли и акционерной стоимости», - сказано в сообщении.

По условиям договора, сделка также включает пять распределительных центров площадью 116 тыс. кв. м. (67% площадей находится в собственности), а также парк грузовых автомобилей на 560 машин.

«РМ Групп» — головная компания группы, управляющей магазинами под брендом «Монетка». За прошлый года доход магазинов составил 177,8 млрд руб. Темп прироста выручки «Монетки» в 2022 году – 29%. В первом полугодии 2023 года выручка компании выросла на 16,8%, а сопоставимые (LFL) продажи увеличились на 8,7%. В Новосибирске, по данным 2ГИС, расположено 98 магазинов под брендом «Монетка», в Красноярске – 64.

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Александр Киселев