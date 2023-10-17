В Татарстане дополнили реестр объектов культурного наследия
С 2018 года в Татарстане в Единый госреестр объектов культурного наследия внесли 98 наименований. Об этом на брифинге в Кабмине сказал глава комитета региона по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
По его словам, объекты включили в реестр по итогам государственных историко-культурных экспертиз. Кроме того, еще 179 наименований включили в так называемый предварительный перечень объектов. «Но это не значит, что эти объекты не подлежат государственной охране»,— сказал господин Гущин.