В Татарстане дополнили реестр объектов культурного наследия

С 2018 года в Татарстане в Единый госреестр объектов культурного наследия внесли 98 наименований. Об этом на брифинге в Кабмине сказал глава комитета региона по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

По его словам, объекты включили в реестр по итогам государственных историко-культурных экспертиз. Кроме того, еще 179 наименований включили в так называемый предварительный перечень объектов. «Но это не значит, что эти объекты не подлежат государственной охране»,— сказал господин Гущин.

"Ъ-Казань"